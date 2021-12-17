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Кремль занят работой, транзит власти на повестке не стоит

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года, в будущем он может порекомендовать какого-нибудь кандидата себе на смену, но сейчас тема транзита власти на повестке дня не стоит, заявил теле каналу RTVI его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На рабочем уровне никакой темы транзита (власти) нет. Работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем с ковидом", - сказал он.

По его словам, сейчас, за три года до выборов "обсуждение темы транзита - заработок разных политологов", а в Кремле "это не тема повестки дня вообще".

Путин еще не высказывал своего желания выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.

"Он еще не определился. По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", - сказал его пресс-секретарь.

"Наверняка, у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и, наверняка, он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения", - добавил он.

В любом случае следующим президентом будет тот, за кого проголосуют россияне, резюмировал представитель Кремля.

Сам Путин 30 ноября на форуме "ВТБ Капитала" отмечал, что еще не решил, будет ли выдвигаться на выборы в 2024 году, но напомнил, что такое право у него есть по Конституции.

"Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, - добавил тогда президент. - Наличия у меня права избираться пока достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году".

Владимир Путин Кремль Дмитрий Песков

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