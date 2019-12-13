Создана межведомственная комиссия по расследованию ЧП на "Адмирале Кузнецове"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Расследовать причины пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет межведомственная комиссия, в ее работе примет участие Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ОСК.

"Рабочую группу от корпорации возглавит вице-президент по военному кораблестроению Владимир Королев. Результаты проверки будут представлены президенту Объединенной судостроительной корпорации Алексею Рахманову ", - говорится в сообщении ОСК.

Королев - в недавнем прошлом главком ВМФ России.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

В четверг, 12 декабря, утром на авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. Пожар возник во время сварочных работ. Погиб военнослужащий-контрактник Северного флота, ищут офицера, который помогал тушить пожар.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" уголовное дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" накануне глава ОСК Рахманов. "Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал Рахманов.

По данным газеты "Коммерсант", причиной пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", "по словам специалистов, стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь - от нее уже огонь перекинулся на электрокабели".

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода (Николаев) в 1982 году, спущен на воду в 1987 году. Ранее носил названия "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка и спуск на воду), "Леонид Брежнев" (достройка), "Тбилиси" (испытания). В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

"Многострадальный корабль"

Бывший командующий Северным флотом адмирал в отставке Вячеслав Попов заявил "Интерфаксу" в пятницу, что не стоит считать авианосец "Адмирал Кузнецов" "многострадальным кораблем", который слишком часто ремонтируют.

"Неправильно считать, что "Адмирал Кузнецов" слишком часто находится на ремонте. Крейсер за всю практику - при мне и потом - на ремонт вставал, как правило, почти всегда планово. А то, что случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства - они на всех флотах случаются. (...) К сожалению, это не первый, не второй и не третий случай на флоте при проведении ремонта кораблей. Надо смотреть правде в глаза - такие случаи есть и будут", - сказал Попов. По его мнению, "крейсер надо восстанавливать и возвращать в строй", "такие корабли должны служить многие десятилетия".