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Взрыв произошел на чугунном производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти

Взрыв произошел на чугунном производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти
Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
Фото: Thomas Körbel/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В одном из цехов "АвтоВАЗа" в Тольятти произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщил собеседник агентства, инцидент произошел на чугунном производстве, взорвался ацетиленовый баллон.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" пояснили, что на чугунном производстве произошла нештатная ситуация со взрывом баллона/ "Никто не пострадал, разрушений нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Инцидент не повлияет на производство АвтоВАЗа", добавили там.

В ГУ МЧС по Самарской области "Интерфаксу" уточнили, что пожарные расчёты на завод не привлекались.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Тольятти

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