Работа на горящей шахте в Кузбассе приостановлена

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Шахта имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") приостановила работу, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в компании.

"19 декабря на шахте Рубана сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина - самонагревание нерабочего пласта. По протоколу все работы были остановлены", - сказал ее представитель.

Он также добавил, что вентиляция шахты работает в нормальном режиме, газовая обстановка также в норме.

"На предприятии действует система Гранч, которая позволяет видеть нахождение каждого шахтера под землей и получать информацию о его самочувствии онлайн, - добавили в компании. - Диспетчеры контролируют выход людей на поверхность".

О пожаре на шахте имени Рубана в Кузбассе сообщили ранее "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Причиной инцидента на шахте стали химические процессы в угольном пласте, сказали в оперштабе на месте происшествия.

В администрации шахты сообщили агентству, что эвакуация горняков завершена. Между тем, в компании "СУЭК-Кузбасс" сказали, что эвакуация продолжается. По данным МЧС, на поверхность вывели 120 горняков.