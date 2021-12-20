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Шахта им. Рубана в Кузбассе не будет работать до ликвидации очага возгорания

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Шахта им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области, откуда в воскресенье эвакуировались 128 горняков, не будет работать до полной ликвидации пожара, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев.

"Шахта работать не будет, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, и только после этого будет приниматься решение о начале работы шахты. Все шахтеры здоровы, никто не пострадал", - сказал Цивилев.

В свою очередь командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше уточнил, что очаг возгорания уже известен, идут работы по его локализации.

"В 23:50 был обнаружен очаг самонагревания в сбойке 519, происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции данного участка. В шахте работают 24-25 человек", - сказал Ше.

Как сообщалось, на момент срабатывания датчиков, зафиксировавших повышенное выделение СО, в выработках шахты находилось 128 горняков. Все они эвакуировались, никто не пострадал.

По предварительным данным компании, причиной выделения газа стало самонагревание нерабочего пласта. Все работы на шахте были приостановлены.

Прокуратура и СКР инициировали проверки в связи с происшествием.

Шахта имени Рубана Кемеровская область

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