Все горняки выведены на поверхность из горящей шахты в Кузбассе

Об этом "Интерфаксу" сообщили в администрации шахты. Между тем, в компании, в которую входит шахта, сказали, что эвакуация продолжается

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Эвакуация горняков на шахте имени Рубана в Кузбассе завершена, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в администрации шахты.

"На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, медпомощь никому не потребовалась.

Между тем, пресс-служба МЧС РФ сообщает, что на данный момент на поверхность из шахты имени А. Д. Рубана в Ленинск-Кузнецком выведены 120 человек. Отмечается, что, предварительно, произошло нагревание угольного пласта.

В ведомстве добавили, что на момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. Горноспасатели работают на месте происшествия, сведений о пострадавших не поступало.

Со своей стороны в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс" сообщили, что эвакуация на шахте имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") продолжается. Из 128 горняков, находившихся под землей, к настоящему моменту 90 вышли.

"Причиной (эвакуации - ИФ) стало самонагревание пласта на локальном участке в вентиляционном штреке, недалеко от поверхности", - сказал представитель компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что пострадавших среди горняков, поднявшихся из шахты, нет. По ее данным, угроза жизни и здоровью шахтеров отсутствует.

О пожаре на шахте имени Рубана в Кузбассе сообщили ранее "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Причиной инцидента на шахте стали химические процессы в угольном пласте, сказали агентству в оперштабе на месте происшествия.