Из горящей шахты в Кузбассе на поверхность подняты первые 10 человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первые шахтеры подняты на поверхность из горящего рудника имени Рубана в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в администрации шахты.

"На поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое, выходят на поверхность", - сказали в администрации.

Эвакуация горняков на шахте имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") связана с нагреванием пласта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Как сказал ее представитель, "задействован план ликвидации аварии, датчики сработали, горняки выходят на поверхность".

В свою очередь в оперативном штабе на месте происшествия рассказали агентству, что причиной инцидента на шахте стали химические процессы в угольном пласте.

"По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта", - заявил собеседник "Интерфакса".

По его словам, пожар произошел в выработанной неиспользуемой штольне, в момент пожара людей там не было.

Ранее о пожаре в забое по добыче угля на шахте имени Рубана агентству сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе. Под землей оказались порядка 140 шахтеров, проводится эвакуация. Предварительно, по данным службы, пострадавших нет.