Абхазия направила России просьбу о помощи на фоне дефицита электроэнергии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии запросило у России переток электроэнергии, заявил президент республики Аслан Бжания.

На встрече с депутатами парламента в среду в Сухуме он сообщил, что в ближайшее время падающий уровень воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС достигнет критической точки.

"Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, представлены в правительство России. Документ уже находится у премьер-министра РФ (Михаила) Мишустина, и мы надеемся, что он даст соответствующее поручение", - отметил глава республики.

В ноябре из-за нехватки электроэнергии были введены веерные отключения по всей Абхазии.