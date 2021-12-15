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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Абхазия направила России просьбу о помощи на фоне дефицита электроэнергии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии запросило у России переток электроэнергии, заявил президент республики Аслан Бжания.

На встрече с депутатами парламента в среду в Сухуме он сообщил, что в ближайшее время падающий уровень воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС достигнет критической точки.

"Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, представлены в правительство России. Документ уже находится у премьер-министра РФ (Михаила) Мишустина, и мы надеемся, что он даст соответствующее поручение", - отметил глава республики.

В ноябре из-за нехватки электроэнергии были введены веерные отключения по всей Абхазии.

Абхазия

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