В Москве спрогнозировали реакцию США на предложения РФ по гарантиям безопасности

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве не ждут от Вашингтона как такового отказа от ее предложений по гарантиям безопасности, однако полагают, что США попытаются перекинуть "мяч" на сторону России, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Давайте в принципе посмотрим, будет ли отказ. Я думаю, честно говоря, что отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону, - это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом", - сказал он журналистам в Москве.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, может ли отказ США от предложений РФ по гарантиям безопасности повлиять на потенциальный контакт лидеров двух стран.

"Я думаю, что они постараются перевести это все в такой вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу приступить к этим переговорам", - подчеркнул Рябков.

"Американцы, я повторяю, наверное, постараются обставить это некими условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах. Будем смотреть", - сказал замминистра.

15 декабря стало известно, что РФ передала США предложения по гарантиям безопасности. Как сообщили в Кремле, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.