Министр обороны ФРГ заявила, что РФ не имеет права указывать партнерам НАТО

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - У России нет никакого права указывать партнерам НАТО, заявила находящаяся в Литве министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, комментируя российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

"Мы должны четко сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им следует себя вести", - сказала Ламбрехт журналистам в понедельник.

Ламбрехт отметила, что представители стран НАТО обсудят требования России на следующей неделе.

Со своей стороны, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции заявил, что нельзя позволить России "проводить новые красные линии".

"Нельзя делить Европу на сферы влияния, нельзя запретить странам выбирать ориентацию по безопасности", - сказал министр.

По словам литовского министра, своими требованиями Россия стремится расколоть НАТО, ослабить защищенность восточного фланга альянса и исключить присутствие США в Европе.

"Такие требования неприемлемы, если мы думаем о безопасности своих стран", - сказал Анушаускас.

Ламбрехт в понедельник встретилась со германскими военными, служащими в городе Рукла Йонавского района Литвы. Германия осуществляет командование размещенным с 2017 года в Литве международным батальоном НАТО.

Сейчас в батальоне служит около 1,1 тыс. военных, половина их из Германии.

Ламбрехт сказала, что выбрала Литву для своего первого зарубежного визита сознательно, чтобы "поддержать наших союзников и направить сигнал о единстве".

"Мы твердо стоим на стороне наших партнеров и друзей и мы будем продолжать прекрасное сотрудничество наших вооруженных сил", - отметила министр.

Она отметила, что прекрасно понимает обеспокоенность Балтийских стран по поводу безопасности в регионе.

Анушаускас со своей стороны сказал, что Россия сейчас дислоцировала в Калининградской области силы, которые "вдесятеро больше" размещенного в Рукле международного батальона.

"В этой ситуации требования России, ослабляющие безопасность наших стран, просто невозможны. Выполнить их невозможно, и я считаю, что они должны быть отклонены", - сказал литовский министр.

Похожие международные подразделения НАТО для сдерживания России были дислоцированы и в других странах Балтии и Польше.

Меры обеспечения безопасности РФ

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в минувшую пятницу.

Проект состоит из девяти статей, он предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников альянса.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь также в пятницу заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.