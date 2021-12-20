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Осужденная за шпионаж Карина Цуркан подала жалобу в Конституционный суд

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывшая топ-менеджер компании "Интер РАО" Карина Цуркан обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой, в которой она оспаривает положения закона, связанные с признанием допустимыми доказательствами свидетельских показаний без указания источника информации из-за запрета на его разглашение - такие показания, как она настаивает, были положены в основу ее приговора.

Текст жалобы "Интерфаксу" предоставили представители Цуркан в КС Анна Ставицкая и Георгий Вайпан.

"В соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ показания свидетеля являются недопустимыми доказательствами, если свидетель не может назвать источник своей осведомленности. Цуркан признана виновной в шпионаже фактически на показаниях секретного свидетеля, который утверждал, что Цуркан является шпионом, но никакой конкретной информации не приводил, ссылаясь на то, что он не может раскрыть источник информации в связи с государственной тайной", - пояснила "Интерфаксу" Ставицкая.

"Суды признали, что эти показания допустимы, так как источник осведомленности свидетеля - разведывательная деятельность и он может не раскрывать конкретный источник осведомленности. Это очень опасный прецедент, так как при таком толковании закона можно виновным признать любого человека в чем угодно и без доказательств", - отметила юрист.

Согласно тексту жалобы, суд, который рассматривал дело Цуркан, не стал исключать показания сотрудника разведывательного подразделения ФСБ РФ, данные им под псевдонимом, несмотря на то, что этот свидетель отказался объяснить, откуда он получил вещественные доказательства "из-за запрета на разглашение сведений об источниках и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе".

Цуркан просит Конституционный суд признать несоответствующими Конституции положения УПК - в ст. 75 и из ст. 89 - в той части, в которой они позволили судам отказать ей в признании недопустимыми в качестве доказательств показания анонимного сотрудника.

Кроме того, она просит КС постановить, что судебные решения, состоявшиеся по ее делу, полежат пересмотру "в установленном порядке".

Дело Цуркан

Цуркан был осуждена Мосгорсудом на 15 лет колонии общего режима с обращением в доход государства изъятых у нее более 656 млн руб. за шпионаж в пользу Молдавии. Назначенное ей наказание было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Защита, в частности, настаивала, что доказательства против нее могли быть сфальсифицированы.

В настоящее время Цуркан отбывает наказание в колонии в Алтайском крае.

Карина Цуркан Конституционный суд Интер РАО

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