Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгорсуде Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан, осужденной на 15 лет колонии общего режима за шпионаж.

"Судебные решение по уголовному делу оставлены без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВС в четверг.

Защита настаивала на незаконности приговора Цуркан и ее невиновности.

Как заявила "Интерфаксу" ее адвокат Анна Ставицкая, "ни на следствии, ни в суде не удалось добыть каких-либо убедительных свидетельств того, что Цуркан передавала какие-либо секретные сведения какому-то конкретному "вражескому" лицу".

Кроме того, перед рассмотрением жалобы известные женщины-общественницы обратились к председателю ВС Вячеславу Лебедеву в поддержку Цуркан с просьбой проявить к ней милосердие.

Соответствующее письмо подписали писательницы Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, предпринимательницы Анастасия Татулова и Наталья Синдеева, издатель Ирина Прохорова, актрисы Юлия Ауг и Ксения Раппопорт, журналистки и правозащитницы Ева Меркачева и Зоя Светова, другие известные женщины - общественные деятели.

Процесс в Верховном суде, как и в других инстанциях, прошел в закрытом режиме, поскольку материалы дела Цуркан засекречены.

После заседания адвокат Ставицкая сообщила "Интерфаксу", что защита Цуркан обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Мосгорсуд 29 декабря 2020 года приговорил арестованную летом 2018 году Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Кроме того, суд обратил в доход государства изъятые у нее более 656 млн руб. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 июня 2021 года оставил без изменений назначенное Цуркан наказание.

Дело Карины Цуркан

Согласно фабуле дела, не позднее 29 сентября 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) "сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины".

Как следует из обвинения, ранее опубликованного ее адвокатом Иваном Павловым, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала с СИБ РМ под конспиративным псевдонимом "Карла". За сотрудничество с СИБ Цуркан якобы получала вознаграждение.

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала данные о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об этой поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. Следствие установило, что с секретной информацией Цуркан ознакомилась во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, занимавшим на тот момент пост замминистра энергетики РФ.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Согласно позиции защиты, доказательства обвинения были сфальсифицированы. В качестве примера возможной фальсификации адвокаты приводили датированную 2004 годом анкету Цуркан как агента "Карлы", которая содержится в материалах уголовного дела и в которой некоторые ее персональные данные, а также фотография соответствуют существенно более позднему периоду.

Само преследование Цуркан, объяснял адвокат Павлов, из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук. Одной из целей того, кто организовал ее преследование, сама Цуркан также называла бывшего замминистра Кравченко.