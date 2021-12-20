Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Кению из-за ситуации с COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению в связи с осложнением эпидситуации по COVID-19 в этой стране, сообщается на сайте ведомства.

"По состоянию на 20 декабря 2021 года в Республике Кения зарегистрировано 263 707 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (471,1 на 100 тыс.). Выздоровевших - 249 296 человек. Зарегистрировано 5 353 летальных исходов. Показатель летальности - 2,03%. В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В нем также отмечается, что власти страны анонсировали введение с 21 декабря дополнительных ограничений, включающих полный запрет на въезд и перемещения по стране с использованием воздушного и наземного транспорта, а также на посещение национальных парков, музеев, отелей, предприятий общественного питания лицами, не привитыми вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении также говорится, что по состоянию на 20.12.2021 в международной базе данных сиквенсов GISAID размещена информация о 27 последовательностях, относящихся к варианту "омикрон", зарегистрированных в Республике Кения.

В связи с ростом заболеваемости, власти страны приняли решение, что все путешественники для въезда в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до вылета. Лицам, въезжающим на территорию страны, необходимо заполнить "Форму наблюдения за состоянием здоровья путешественников" на сайте министерства здравоохранения Кении.

С 19 декабря Россия ограничила въезд для иностранных граждан, которые проживают в Кении или провели в этой стране более двух недель.

Минтрансу России оперштаб поручил обеспечить проверку медицинского документа, подтверждающего ПЦР-тестирование на COVID-19, у иностранцев и лиц без гражданства при посадке на борт, следующий в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзита и при пересечении госграницы России. Тест должен быть сдан не ранее, чем за два дня до прилета в РФ.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением ими санитарно-эпидемиологических требований.

В РФ официально "омикрон" диагностирован у 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран. Случаи выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из пациентов не болеет тяжело, так как большинство имеют иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.