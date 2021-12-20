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Дата встречи глав "Роскосмоса" и NASA в Москве еще не определена

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дата встречи в Москве главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и администратора NASA Билла Нельсона пока не определена, но встречи делегаций продолжатся, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Нельсон и Рогозин регулярно разговаривают, я не знаю точной даты, они хотят встретиться лицом к лицу", - сказал Монтальбано в ходе телеконференции NASA.

"Но я могу рассказать о других должностных лицах. Представители российской стороны продолжат поездки в США, и американская сторона продолжит ездить в Россию, некоторые из нас (представителей NASA - ИФ) побывали недавно в России незадолго до Дня благодарения (25 ноября - ИФ)", - сказал руководитель программы NASA на МКС.

3 декабря замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что главы "Роскосмоса" и NASA на личной встрече в России обсудят возобновление перекрёстных полётов и дальнейшее сотрудничество по МКС. По его словам, визит главы NASA Билла Нельсона в Москву ожидается в первой половине 2022 года.

24 ноября Нельсон сообщил, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрёстных полётах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации. Нельсон отметил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС.

Роскосмос Дмитрий Рогозин НАСА Билл Нельсон

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