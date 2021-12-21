Жительница Камчатки попала под следствие по делу о гибели сына от истощения

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, подозреваемой в том, что она довела до смерти от истощения четырехлетнего сына, сообщает во вторник следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по статье "причинении смерти по неосторожности" (ч.1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, мальчик нуждался в специальном уходе из-за врожденного заболевания кишечника. Но его мать с сентября по декабрь злоупотребляла алкоголем, не следила за здоровьем сына и не обеспечила ему необходимую диету. В результате ребенок умер от истощения.

Следователям предстоит оценить условия проживания ребенка в семье, организацию ухода за ним и дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. Также назначены экспертизы, которые установят точные причины смерти мальчика.

В свою очередь, прокуратура Петропавловска-Камчатского после случившегося начала проверку исполнения должностными лицами городской системы органов профилактики их обязанностей. По данным ведомства, в 2019 году подозреваемая привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка. Она попалась на распитии спиртного в присутствии малолетнего. Вместе с тем, на профилактическом учете в органах полиции семья, в которой погиб ребенок, не состоит.

"По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и городского отдела опеки и попечительства, к компетенции которых относится выявление семей, находящихся в социально опасном положении", - говорится в сообщении прокуратуры.