Якутские школьники отправлены на "дистант" из-за морозов под 50 градусов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Актированный день объявлен для учащихся с 1 по 11 классы в Якутске из-за морозов, сообщает управление образования города.

"Актированный день для учащихся с 1 по 11 классы, объявляется на весь день, независимо от смены. В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

По данным Якутского Гидрометцентра (ЯУГМС) в 6 часов температура воздуха в столице составила минус 48 градусов, скорость ветра 2 м/с.

Как указано на сайте ЯУГМС, температура ниже 50 градусов зафиксирована в 13 районах Якутии.