Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за аномальных морозов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Синоптики в Приморье распространили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в предстоящие дни.

"В связи с вторжением холодной воздушной массы на территорию Приморского края в период 22 - 27 декабря во Владивостоке, местами в крае ожидается аномально-холодная погода. В течение пяти суток и более значения среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и ниже", - говорится во вторник в сообщении Примгидромета.

На севере центральных районов в отдельные ночи местами прогнозируется сильный мороз - до минус 43 градусов и ниже.