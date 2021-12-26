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В Приморье создали оперштаб для реагирования на аварийные ситуации на энергообъектах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Приморском крае на базе АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на период аномальных холодов создан оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого правительства.

"Цель штаба - координация и максимально быстрое реагирование на аварийные ситуации на энергообъектах края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение последних суток энергоаварии возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах. В регионе около 850 человек остаются без электроснабжения из-за сильных морозов.

"Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур", - сказано в сообщении.

Большинство отключений оперативно устраняли аварийные бригады.

"Работа котельных в случае отключений света не прерывалась, они переводились на резервные источники питания. Такое же оборудование имеется и на водозаборах", - цитирует пресс-служба главу краевого Минэнерго Андрея Леонтьева.

Наиболее сложная ситуация в Шкотовском, Надеждинском и Хасанском районах.

Так, в Шкотовском районе без электричества остаются примерно 850 человек. Подключить им свет планируется в ночь на понедельник. Аварию устраняют три бригады - 16 человек.

Жители Надеждинского района 24-25 декабря жаловались на низкое напряжение в электросети. К вечеру субботу уровень напряжения привели в норму.

В Хасанском районе электроснабжение потребителей восстановлено.

Как сообщалось, в Приморье из-за аномальных морозов по 27 декабря включительно объявлено штормовое предупреждение. На севере центральных районов в отдельные ночи местами прогнозируется до -43 градусов и ниже.

Приморский край

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