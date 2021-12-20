Минздрав включил COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет в календарь прививок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ внес вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, следует из приказа ведомства, опубликованного в понедельник на интернет-портале правовой информации.

В приказе подчеркивается, что данная возрастная группа подлежит вакцинации по эпидемическим показаниям исключительно добровольно "при наличии письменного заявления одного из родителей" или иного законного представителя.

При этом подростки 12-17 лет отнесены к третьему уровню приоритета по вакцинации против COVID-19 вместе с учащимися вузов и профобразовательных организаций от 18 лет, призывниками, а также государственными и муниципальными служащими. В свою очередь, к приоритету первого уровня по-прежнему относятся люди в возрасте от 60 лет.

Кроме того, в новой версии календаря зафиксирована ранее уже принятая норма о допустимости вакцинации пациента различными вакцинами (кроме вакцины от туберкулеза) в один день, при условии их введения разными шприцами и в разные участки тела.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация этой возрастной группы может начаться до конца этого года.