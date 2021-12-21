Госдума и ЦИК примут участие в эксперименте по обратной связи россиян с госорганами

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума, аппарат правительства РФ и ЦИК подключатся к эксперименту по обратной связи россиян с госорганами через портал Госуслуг, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Эксперимент по внедрению на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы обратной связи с гражданами будет продолжен, а число его участников - расширено. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что срок действия пилотного проекта продлевается на год - до 30 декабря 2022 года.

"Кроме того, если раньше в нём участвовали только три ведомства - министерство здравоохранения, министерство просвещения и Фонд обязательного медицинского страхования, то теперь к нему смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства России, Центральная избирательная комиссия, Государственная Дума", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что через специальную форму на портале Госуслуг, мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе" и специальные виджеты, размещённые на сайтах органов власти - участников эксперимента, граждане могут направлять обращения в конкретные ведомства. Статус и результаты их рассмотрения отображаются в личном кабинете на едином портале Госуслуг.