Москалькова призвала усилить ответственность за притеснения журналистов

Одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Архивное фото. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости усилить ответственность за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности.

"Уголовные дела, которые возбуждаются за притеснение журналистов, далеко не всегда завершаются установлением виновного. Эта проблема требует усиления ответственности за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности", - заявила Москалькова, ее слова приводятся на странице омбудсмена в Instagram.

Также уполномоченный считает важным при возможном внесении изменений в закон "О СМИ" сохранить запрет цензуры и право на учреждение независимых СМИ. "Если говорить о законе "О СМИ", то он стал огромным завоеванием для нового демократического российского общества, закрепив такие положения, как запрет цензуры, право на учреждение независимых средств массовой информации и многие другие", - заявила она.

"При внесении изменений в закон "О СМИ" очень важно сохранить демократические завоевания, несмотря на то что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства", - отметила Москалькова.