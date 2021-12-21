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Москалькова призвала усилить ответственность за притеснения журналистов

Москалькова призвала усилить ответственность за притеснения журналистов
Одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Архивное фото.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости усилить ответственность за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности.

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"Уголовные дела, которые возбуждаются за притеснение журналистов, далеко не всегда завершаются установлением виновного. Эта проблема требует усиления ответственности за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности", - заявила Москалькова, ее слова приводятся на странице омбудсмена в Instagram.

Также уполномоченный считает важным при возможном внесении изменений в закон "О СМИ" сохранить запрет цензуры и право на учреждение независимых СМИ. "Если говорить о законе "О СМИ", то он стал огромным завоеванием для нового демократического российского общества, закрепив такие положения, как запрет цензуры, право на учреждение независимых средств массовой информации и многие другие", - заявила она.

"При внесении изменений в закон "О СМИ" очень важно сохранить демократические завоевания, несмотря на то что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства", - отметила Москалькова.

Татьяна Москалькова

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