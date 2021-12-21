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Путин заподозрил США в планах подготовки экстремистов для нападения на Крым

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия знает, когда у США появится гиперзвуковое оружие, его могут поставить на Украину и под этим прикрытием вооружать и толкать в Россию экстремистов, в том числе в Крым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно - ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят на Украине гиперзвуковое оружие", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

"Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", - отметил он.

"Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше - вот в чем вопрос", - отметил он.

По словам президента, вооруженные конфликты, кровопролитие - это абсолютно не выбор России.

"Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин США Украина Крым

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