Дума приняла закон о наказании за неполную выплату алиментов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о введении административной ответственности за неполную выплату алиментов. Закон вносит поправки в статью 5.35(1) КоАП.

Правительство внесло в парламент этот законопроект, чтобы устранить неоднозначность в правоприменительной практике, когда частичная уплата должниками алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств.

В правительстве предложили признавать неуплатой невыплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства средств в размере, установленном решением суда или соглашением.

За это нарушение предусмотрены обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.