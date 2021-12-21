Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дума приняла закон о наказании за неполную выплату алиментов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о введении административной ответственности за неполную выплату алиментов. Закон вносит поправки в статью 5.35(1) КоАП.

Правительство внесло в парламент этот законопроект, чтобы устранить неоднозначность в правоприменительной практике, когда частичная уплата должниками алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств.

В правительстве предложили признавать неуплатой невыплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства средств в размере, установленном решением суда или соглашением.

За это нарушение предусмотрены обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Госдума Правительство

Новости

Дума разрешила не проводить техосмотр для новых машин при смене владельца

Дума разрешила не проводить техосмотр для новых машин при смене владельца

Путин заподозрил США в планах подготовки экстремистов для нападения на Крым

По подозрению в поджоге "Ленты" задержан сотрудник компании-подрядчика

Путин опроверг ультимативную форму предложений РФ по гарантиям безопасности

Источник назвал причиной пожара в "Ленте" поджог пиротехники

Серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 году

Серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 году

Россия завершила создание двух военных баз в Арктике

Доля современных вооружений в ядерных силах РФ превысила 89%

Путину "надоели манипуляции" США в сфере международного права

Путину "надоели манипуляции" США в сфере международного права

Министр обороны РФ сообщил об американских ЧВК в Донбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });