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Дума разрешила не проводить техосмотр для новых машин при смене владельца

Дума разрешила не проводить техосмотр для новых машин при смене владельца
Фото: Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку в законопроект об отмене техосмотра в России №(1249892-7), согласно которой эта процедура станет необязательной даже после продажи машины - если возраст автомобиля не более четырех лет.

В первом чтении законопроект предполагал, что техосмотр останется обязательным, если транспортное средство ставится на учет - впервые или в связи со сменой владельца.

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Поправка ко второму чтению смягчила эту норму - теперь, согласно тексту документа, действующую диагностическую карту не будут требовать для автомобилей и мотоциклов, с года изготовления которого (по паспорту транспортного средства) прошло менее четырех лет. Тем не менее, при замене основных агрегатов машины или мотоцикла техосмотр останется обязательным вне зависимости от их возраста.

Законопроект принят депутатами во втором чтении с этой поправкой в целом.

Законодательная инициатива об отмене техосмотра (№1249892-7) предполагает, что обычным авто- и мотовладельцам получать диагностическую карту в большинстве случаев можно будет в добровольном порядке - по желанию. Таким образом, теперь техосмотр перестанет быть обязательным условием получения полиса ОСАГО. Как ожидается, документ коснется порядка 50 млн автовладельцев в России.

Для коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси, техосмотр по-прежнему остается обязательным.

Госдума

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