Госдума приняла закон об отмене техосмотра

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра в России.

Согласно документу (1249892-7), физическим лицам - владельцам автомобилей и мотоциклов - больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.

Обязательным техосмотр останется в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Вместе с тем, закон не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси - им по-прежнему придется регулярно проходить техосмотры.

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется порядка 50 млн автовладельцев в России.