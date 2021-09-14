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Техосмотр собрались оставить обязательным для такси и служебных машин

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Освобождение от техосмотра не коснется транспорта, используемого как такси и в служебных целях, говорится в проекте закона, внесенном в Госдуму.

Согласно документу (1249892-7), техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В РоссииЗаконопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в ГосдумуЧитать подробнее

"В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию", - отметил соавтор инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО - очень низкая.

Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Законопроект подготовили Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра.

Госдума

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