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Дипломаты ряда стран будут проходить в РФ дактилоскопическую регистрацию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Обязанности по прохождению государственной дактилоскопической регистрации распространяются на дипломатов ряда иностранных государств и членов их семей, сообщили во вторник в МИД РФ.

"На основе принципа взаимности указанное положение федерального закона будет распространяться также на сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, МИД провел мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться вышеупомянутая обязанность в зависимости от категории паспортов владельцев: Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай.

"Перечень иностранных государств может корректироваться с учетом принципа взаимности по мере соответствующих изменений в правоприменительной практике властей иностранных государств, на территории которых функционируют дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации", - сообщили на Смоленской площади.

"В настоящее время совместно с МВД России ведется проработка практических аспектов реализации вышеупомянутых норм законодательства в части прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в территориальных органах МВД России", - отметили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что по результатам этой работы заинтересованные иностранные дипломатические представительства и консульские учреждения на территории России будут дополнительно проинформированы.

Закон о биометрической регистрации иностранцев в РФ

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании всех иностранцев, въезжающих в Россию более чем на три месяца.

Закон обязывает проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование всех иностранцев, въезжающих в Россию на срок более 90 календарных дней - все эти процедуры должны быть также пройдены не более чем за 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.

Медицинское освидетельствование должно включать не только тест на наличие опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, но и проверку на "наличие или отсутствие факта употребления" наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

МИД РФ

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