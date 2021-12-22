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Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Ижевска (Удмуртия), сообщает пресс-служба управления в среду.

"После приземления на взлетно-посадочную полосу у воздушного судна, выполнявшего рейс "Москва-Ижевск", при торможении произошел отказ реверса правого двигателя", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне около 20:40 по московскому времени (21:40 по местному времени).

Отмечается, что на борту находилось 76 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Также удалось не допустить выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, видимых повреждений на нем не обнаружено.

Аэропорт Ижевска работает в штатном режиме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ижевск Удмуртия

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