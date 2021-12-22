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Ограничения на вывоз из РФ лесных грузов снизили ж/д погрузку этой продукции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Запреты, ограничивающие вывоз из РФ лесных грузов – как уже действующие, так и вступающие в силу, негативно отразились на перевозках этого вида продукции, пишет в среду "Коммерсантъ".

"За 19 дней декабря (их общая - ИФ) погрузка снижается на 13,5% (1,8 млн тонн), на экспорт – на 36,8% (0,6 млн тонн)", - отмечает газета, ссылаясь на представителя ОАО "Российские железные дороги" (при этом он уточнил, что отправка леса на маршрутах внутри РФ продолжает расти – на 5,1%, до 1,2 млн тонн).

"Началось все с того, что ввоз всех грузов, кроме контейнерных, через пограничные переходы Забайкальск-Маньчжурия и Гродеково-Суйфэньхэ 30 ноября запретил Китай", - напоминает издание. "Образовался затор, РЖД занялись перенаправлением грузов. Через неделю запрет частично сняли, но тяжелая ситуация сохранилась: на 14 декабря на пограничных переходах простаивали 1,2 тыс. вагонов с лесными грузами", - сообщает "Коммерсантъ".

"Одновременно подошло время переориентации грузопотоков из-за вводимых с 1 января ограничений по экспорту. Решение об остановке вывоза необработанного или грубо обработанного леса с 2022 г. принял 30 сентября Владимир Путин. С 1 января экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) будет осуществляться только через два железнодорожных пункта пропуска – Люття в Карелии и Хасан в Приморье", - добавляет газета.

В основном, по словам ее источника, проблема остановившихся на границе грузов сейчас касается производителей Дальнего Востока, на которых приходился основной объем экспорта кругляка и слабо обработанных материалов: накануне полного запрета экспорта они старались отправить в Китай максимальные объемы кругляка и другой продукции, на которую со следующего года вводится мораторий.

Крупнейших участников отрасли российский запрет на вывоз кругляка почти не коснулся, однако они пострадали от закрытия пограничных переходов с китайской стороны, замечает издание.

В частности, председатель совета директоров группы "Илим" Захар Смушкин сообщил в интервью "Коммерсанту", также опубликованном в среду, что на границе застряло около 30 тыс. тонн продукции компании. "Есть проблема, которую надо срочно решать. (...) Конечно, мы принимаем меры, чтобы сократить эти объемы. Но вопрос серьезный и осложняется тем, что регулируется на межправительственном уровне", - отметил бизнесмен.

По его словам, "Илим" попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководство РЖД решать эту проблему комплексно. В частности, - "срочно строить инфраструктуру, увеличивать пропускную способность железнодорожных пограничных переходов, может быть, проводить смену грузовых тележек вагонов, чтобы не перегружать вагоны на китайской стороне".

"Надо не только снять острый вопрос, но и сократить риски в будущем. Это крайне важно, ведь с прошлого года резко увеличился угольный экспорт в Китай. А уголь, как и древесину, перевозят в полувагонах, а не контейнерах", - добавил предприниматель.

Вариантов решения проблемы, по мнению Смушкина, "три, но все они плохие".

"Первый: мы производим продукцию и размещаем на складах до разрешения вопроса. Второй – перераспределяем продукцию из Китая на другие направления, в Европу, например, через морские порты, а не по железной дороге. Третий, наихудший, – частично останавливаем производство. Так что надо срочно договариваться на межправительственном уровне", - заявил он, уточнив, что наиболее сложная ситуация у "Илима" в связи с "закрытием Китая" - "по любой (продукции - ИФ), которая не идет в контейнерах, прежде всего, – по целлюлозе".

Директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин пояснил "Коммерсанту": на протяжении всего года в компании видят, что сеть "Российских железных дорог" в направлении сухопутных пограничных переходов перегружена.

"Ситуация усугубилась во второй половине года – заявки не согласовываются РЖД в полном объеме. В результате планы по выполнению контрактов рушатся. Приходится экстренно перекраивать логистику, нести дополнительные расходы (на нее - ИФ)", - отметил он.

По словам менеджера, сроки доставки также существенно выросли: "Если раньше мы могли доехать с Сегежи или Онеги до Китая за 30-35 суток, то сейчас срок доставки практически удвоился", - заявил газете Юдин.

В агентстве WhatWood отмечают, что сложная ситуация на пограничных переходах скажется на тысячах экспортеров, которые отправляют грузы в КНР сухопутным транспортом. Эксперты считают, что часть грузов лесопромышленного комплекса можно перенаправить морским путем, хотя это невозможно для сырых пиломатериалов, которые так не перевозят, пишет издание.

РЖД Китай

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