Следователи завели дело после смерти 13-летней девочки в новосибирской больнице

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней пациентки больницы, сообщает управление СКР по региону.

Дело расследуется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 31 октября 2021 года в больницу в Чановском районе Новосибирской области обратилась за медицинской помощью 13-летняя девочка с жалобами на боли в области живота, после чего она была госпитализирована.

Отмечается, что в ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения "не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания". В результате девочке не оказали вовремя медицинскую помощь, и 1 ноября она скончалась.

В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, изъята необходимая медицинская документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.