Ученые из РФ и Южной Кореи начали исследовать генетику тигров и леопардов в Приморье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье и Сеульского национального университета (Южная Корея) начали совместное исследование ДНК дальневосточных леопардов и тигров, чтобы проследить состояние их популяции, сообщает в четверг пресс-служба особо охраняемой природной территории.

"Проект реализуется в Приморском крае и Республике Корея. В конце января на "Землю леопарда" прибыла группа корейских специалистов, которые вместе с сотрудниками "Земли леопарда" в лаборатории ведут работу по выделению генетического материала из более 200 образцов экскрементов леопардов и тигров, собранных на юго-западе Приморья в дикой природе за последние два года. ДНК-дактилоскопией затем займутся в Сеульском национальном университете", - говорится в сообщении.

Низкое генетическое разнообразие может стать причиной проблем. В генофонде могут начать накапливаться вредные мутации, в итоге здоровье краснокнижных животных может оказаться под угрозой. Полученные данные помогут оценить состояние популяции тигров и леопардов, а также создать детальную стратегию сохранения редких видов.

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк уточнил, что популяция леопарда возродилась из очень ограниченного числа животных. Поэтому ученым нужно знать генетические состояние популяции, чтобы избежать накопления вредных признаков.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". На российских охраняемых территориях в дикой природе обитают более 100 взрослых дальневосточных леопардов.