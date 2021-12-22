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Убившую сына-подростка жительницу удмуртского Сарапула будут принудительно лечить

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии признал невменяемой 34-летнюю жительницу города Сарапула, убившую своего 13-летнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в среду.

Решением суда женщине назначено принудительное психиатрическое лечение в стационарных условиях специализированного типа.

По данным следствия, женщина несколько раз ударила ножом спящего сына, после этого сама обратилась в полицию. Уголовное дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Отмечается, что женщина страдала психическим заболеванием, но ранее на добровольной основе получала психиатрическую помощь, ориентировалась в бытовых вопросах, была трудоустроена, хорошо относилась к сыну и не проявляла агрессии к окружающим. По словам осужденной, побудительным мотивом убийства стало ее желание защитить ребенка от несчастливой жизни.

Удмуртия Сарапул

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