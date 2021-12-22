Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Патриарх Кирилл отметил усиление контроля за жизнью человека из-за пандемии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность сбором персональных данных, возросшим на фоне коронавируса и борьбы с пандемией.

В РоссииВ РПЦ отметили опасность разделения общества из-за коронавирусаЧитать подробнее

"Нарастающий по охвату и объему сбор сведений о частной жизни человека, в том числе о его здоровье, а также накопление и обработка соответствующих данных открывают возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей, за их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием их общения. А ведь возможность контроля - это и возможность ограничения деятельности человека практически по любому произвольно избираемому признаку и даже принуждение к тому, что человек не признает необходимым или даже считает бесчестным или грехом", - сказал предстоятель на епархиальном собрании Москвы.

Он отметил, что в ряде стран уже стали приниматься в качестве обязательных идеи и представления, "прямо противоречащие Божьей правде", библейскому учению о человеке, его достоинстве, о его взаимоотношениях с другими людьми. "Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могуществом цифровых технологий", - сказал патриарх.

Он выразил удовлетворенность тем, что в России защита традиционных религиозных и нравственных ценностей подчеркивается на самом высоком государственном уровне.

Патриарх Кирилл

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });