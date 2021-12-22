Патриарх Кирилл отметил усиление контроля за жизнью человека из-за пандемии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность сбором персональных данных, возросшим на фоне коронавируса и борьбы с пандемией.

"Нарастающий по охвату и объему сбор сведений о частной жизни человека, в том числе о его здоровье, а также накопление и обработка соответствующих данных открывают возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей, за их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием их общения. А ведь возможность контроля - это и возможность ограничения деятельности человека практически по любому произвольно избираемому признаку и даже принуждение к тому, что человек не признает необходимым или даже считает бесчестным или грехом", - сказал предстоятель на епархиальном собрании Москвы.

Он отметил, что в ряде стран уже стали приниматься в качестве обязательных идеи и представления, "прямо противоречащие Божьей правде", библейскому учению о человеке, его достоинстве, о его взаимоотношениях с другими людьми. "Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могуществом цифровых технологий", - сказал патриарх.

Он выразил удовлетворенность тем, что в России защита традиционных религиозных и нравственных ценностей подчеркивается на самом высоком государственном уровне.