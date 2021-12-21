В РПЦ отметили опасность разделения общества из-за коронавируса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви высказали мнение, что разделение во взглядах людей, возникшее по поводу коронавируса, не менее опасно, чем сама пандемия COVID-19.

"Пандемия шарахнула по отношениям людей друг к другу. Есть даже семьи, в которых ругаются сторонники и противники вакцинации", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью, опубликованном в газете "Известия".

По его словам, задача церкви миротворческая: "Сказать обществу, государству, что мы вместе, мы одна семья". "Не будем никого записывать в людей второго сорта, попытаемся сохранить мир, понимание и уважение к каждому", - призвал Легойда.

Пандемия помогла пониманию того, что в религиозной жизни главное, а что второстепенное, отметил он. "Когда была первая волна, и вынужденно ограничивали посещение мирянами храмов, когда ввели санитарные меры в храмах (начали протирать иконы, лжицу после причастия и т.д.), многих это смущало. Но в итоге высветило, что такое подлинная верность Христу и Евангелию. Предаешь ли ты Христа, когда надеваешь маску или соблюдаешь иные правила, предписанные специалистами? Да, ты не должен бояться смерти, но должен ли ты бежать ей навстречу, подвергая при этом опасности других людей? И так далее", - сказал представитель РПЦ.

Он признал, что церковь не без сложностей проходит вызов пандемии. "Наивно и нечестно было бы сказать, что мы быстро сориентировались, сразу всё поняли - нет. Но я бы сказал, что церковь достойно отвечает на этот вызов", - заявил Легойда.