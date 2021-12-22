Госдума приняла закон о создании в РФ реестра сельхозземель

Он вступит в силу с 1 марта 2022 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о создании в России реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет вести Минсельхоз либо подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ).

Документ (N1232063-7) в августе внесло в парламент правительство.

Реестр будет содержать количественные и качественные характеристики земель сельскохозяйственного назначения, сведения об их использовании, о расположенных на них зданиях и сооружениях, о состоянии плодородия. Сведения из реестра бесплатно предоставляются собственникам, землепользователям, арендаторам земельных участков по их запросу в виде паспорта земельного участка. В свою очередь землевладельцы и арендаторы будут иметь право предоставлять в учреждение, которое ведет реестр, сведения о результатах почвенных, геоботанических и других обследований, проведенных по их заказу.

Как поясняла ранее журналистам зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, государственный мониторинг земель сельхозназначения осуществляется сейчас за счет средств федерального бюджета и, как правило, силами подведомственных Минсельхозу агрохимслужбами. Вместе с тем, из-за отсутствия достаточных средств агрохимслужбами в 2021 году было проведено обследований только на 7 млн гектар сельхозугодий, в 2022 году -на 6 млн гектар. Для сравнения: в РФ - 193,6 млн гектар сельхозугодий, отмечала депутат.

"Надеюсь, что общими усилиями мы сможем все-таки провести полномасштабный мониторинг наших земель, по итогам которого будет сформирована не только единая база данных о состоянии земель сельхозназначения и их использования, но и будут приняты решения на разных уровнях власти по изменению ситуации, в том числе по вовлечению неиспользованных земель в хозяйственный оборот и повышению плодородия наших земель", - сказала Школкина.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пояснял, что принятие закона позволит инвесторам в новые проекты в АПК активнее искать ресурсы для их реализации.

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.