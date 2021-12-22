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Прививать подростков от COVID-19 будут только по заявлению родителей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России подростков в возрасте от 12 до 17 лет прививать от коронавируса будут только по письменному заявлению родителей, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

При этом родители детей возрастом от 12 до 14 лет включительно должны будут давать добровольное информированное согласие на вакцинацию, дети с 15 до 17 лет могут такое согласие давать сами.

Все это, по словам академика, гарантирует добровольность вакцинации. Она напомнила, что вакцинация подростков против коронавирусной инфекции внесена в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям, как и другие прививки она добровольная".

"Вакцинация подростков старше 12 лет является важным элементом профилактики не просто их инфицирования коронавирусом, а развития серьезных осложнений и постковидного синдрома у перенесших COVID-19, а также позволяет сократить социально активную группу сограждан, участвующих в передаче возбудителя", - заявила Намазова-Баранова.

Она напомнила, что подростки могут тяжело болеть коронавирусной инфекцией и даже умирать от нее, особенно те, у кого хронические заболевания, избыточный вес, или те, кто получают иммуносупрессивную терапию.

"Особую обеспокоенность врачей и родителей вызывают ситуации, когда после перенесенного коронавируса остаются нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы, когнитивные дисфункции", - отметила Намазова-Баранова.

Она подчеркнула, что "вакцинация помогает избежать тяжелых последствий осложнений при заболевании COVID-19, а также существенно снижает риск развития мультисистемного воспалительного синдрома и постковидного синдрома у подростков".

Минздрав 20 декабря издал приказ о включении вакцинацию от коронавируса подростков в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет
Лейла Намазова-Баранова Минздрав коронавирус РАН

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