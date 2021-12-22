Госдума завершила осеннюю сессию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду провела последнее пленарное заседание в осенней сессии 2021 года.

"Мы завершаем первую, самую короткую сессию. Она была насыщенной. За два с половиной месяца состоялось 23 заседания. Для сравнения: в 2016 году их было 17", - сказал в заключительной речи председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Госдума вышла на принятие 143 законов, и "более трети из них имеет социальную направленность".

От "завалов" законопроектов более чем 20-летней давности осталось 26 законопроектов; сегодня в законотворческом портфеле Госдумы - 1095 инициатив.

Володин отметил, за 2,5 месяца принято 98 законов прямого действия. При том, что "первая сессия - самая непростая", когда необходимо было организовать работу, утвердить структуру Думы, создать комитеты, удалось оперативно приступить к работе, сказал он.

Так, был принят федеральный бюджет на 2022-2024 годы, расширен перечень гарантий, установленных Трудовым кодексом, для работников, имеющих детей.

Одним из законов была продлена возможность передачи земли без торгов ответственным компаниям для достройки проблемных жилых домов и восстановления прав обманутых дольщиков.

Также был отменен обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях.

В рамках противодействия коронавирусу для входа в Госдуму был введен порядок о предоставлении QR-кодов либо справок о ПЦР-тестах.

По завершении сессии депутаты уезжают в регионы, от которых были избраны. Володин призвал депутатов "знать ситуацию на местах, работать в ежедневном режиме", оказывать поддержку и помощь гражданам. "Все необходимые полномочия для решения вопросов у депутатов есть", - сказал спикер.

Весенняя сессия 2022 года должна открыться 18 января.