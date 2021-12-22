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Четыре человека погибли в Ленинградской области, отравившись метанолом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли в Лодейнопольском районе Ленинградской области в результате отравления метиловым спиртом, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Погибли четверо мужчин", - уточнил собеседник агентства.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Источник добавил, что по подозрению в сбыте метилового спирта погибшим был задержан безработный житель города Лодейное Поле.

Информацией из официальных источников об этом инциденте "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось о нескольких случаях массового отравления метанолом в разных регионах РФ, в частности, в Оренбургской области и в Перми.

Ленинградская область

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