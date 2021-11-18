Точки по продаже суррогатного алкоголя ищут в Перми после гибели пяти человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полиция совместно с сотрудниками Следственного комитета России проводит в Перми рейды по выявлению торговцев суррогатным алкоголем, сообщается на сайте регионального управления МВД в четверг.

"На территории города Перми за последние дни зарегистрировано несколько смертей после употребления сомнительной спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 10 месяцев текущего года на территории региона выявлено 104 преступления, 89 из которых связано с незаконным оборотом алкоголя. Полиция изъяла более 31 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также составила почти 2,5 тыс. административных протокола за нарушения в этой сфере.

Полиция рекомендует покупать алкоголь в крупных торговых сетях, которые работают с проверенными поставщиками и не продают напитки сомнительного качества.

Как сообщалось, в среду пятеро жителей Перми погибли после распития спиртных напитков. Трое погибших - члены одной семьи, остальные - их соседи. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). Для установления причины смерти назначены экспертизы.

По данным местного портала 59.ru, погибшие приобрели алкоголь, содержащий метанол, на одном из крупных пермских рынков. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

За последнее время это уже не первый случай отравления суррогатным алкоголем в регионах России.

Так, ранее в ноябре 15 человек госпитализировали после употребления алкоголя в Казани.

В Свердловской области, по предварительным данным, от употребления метанола скончались 35 жителей.

Другое массовое отравление суррогатным алкоголем было зафиксировано в октябре в Оренбургской области. В результате пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола.

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем шести человек, трое из них скончались

Летом случаи гибели от употребления суррогата были зафиксированы в удмуртском Сарапуле и Карелии.