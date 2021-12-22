Житель Чечни осужден на пять лет за попытку вступить в НВФ в Сирии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни Али Яхьяеву, который пытался выехать в Сирию для вступления в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ), сообщает пресс-служба суда в среду.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 (попытка участия в незаконном вооруженном формировании) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка участия в террористической организации).

Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, говорится в сообщении.

По версии следствия, Яхьяев в 2019 году в соцсетях искал человека, который помог бы ему попасть в Сирию для вступления в ряды НВФ. В 2020 году он вступил в переписку с участником такого формирования, который дал ему указания. Позже Яхьяев накопил деньги, нашел нужные авиабилеты и сообщил собеседнику о своем намерении выехать в Сирию. Однако переправиться туда он так и не смог - его задержали правоохранительные органы.