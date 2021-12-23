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Задымление произошло в одном из цехов ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Задымление произошло на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии в четверг.

"Сегодня в 03:45 по местному времени от старшего диспетчера ЦППС в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС, объявлен сбор оперативного штаба.

Улан-Удэ Бурятия МЧС

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