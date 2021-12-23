В Улан-Удэ из-за возгорания на ТЭЦ-1 объявили режим ЧС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ из-за возгорания на ТЭЦ-1 введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

"На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня, создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, начались ремонтные работы. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг будет приостановлена работа детских садов и школ.

В свою очередь, пресс-служба ПАО "ТГК-14" сообщила, что в ночь на четверг на станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6,7,8,9 и турбогенератора 6 и 7.

"Силами МЧС возгорание ликвидировано, идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя 70 градусов", - отмечает энергокомпания.

Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.