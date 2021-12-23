В Саратовской области возбудили дело в отношении матери найденных на морозе детей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении матери пострадавших от переохлаждения двоих детей в селе Прокудино Аткарского района, женщина задержана, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Дело заведено и расследуется по пп. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, накануне утром 43-летняя женщина, рассердившись на детей за непослушание, "используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни".

"Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обнаружили ее в городе Энгельсе Саратовской области и доставили в следственный отдел СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне в овраге у села Прокудино были обнаружены двое раздетых детей в одних кофтах, без верхней одежды. Восьмилетний мальчик умер до прибытия "скорой", пятилетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована.

На учете как неблагополучная не состояла.

В Саратовской области в среду было минус 20 градусов.