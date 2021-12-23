Врачи в Саратове борются за жизнь девочки, найденной без одежды в сугробе

Она и ее восьмилетний брат были обнаружены в овраге накануне, мальчик умер до приезда "скорой"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Девочка, пострадавшая от обморожения в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области, находится в критическом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пятилетнего ребенка перевезли в больницу Саратова. Девочка сейчас находится в реанимации. Врачи делают все для спасения ее жизни. Пока никаких прогнозов дать невозможно", - сказал собеседник агентства.

Накануне в овраге у села Прокудино были обнаружены двое раздетых детей в одних кофтах, без верхней одежды. Восьмилетний мальчик умер еще до прибытия скорой помощи, а пятилетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована.

Против матери брата и сестры возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и о покушении на убийство детей.

По версии следствия, накануне утром 43-летняя женщина, рассердившись на детей за непослушание, "шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни". После этого она вынесла детей на улицу и оставила в овраге неподалеку от дома, после чего уехала.

Полицейские нашли женщину в Энгельсе Саратовской области и доставили в следственный отдел СК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

На учете как неблагополучная семья не состояла.