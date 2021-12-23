Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Врачи в Саратове борются за жизнь девочки, найденной без одежды в сугробе

Она и ее восьмилетний брат были обнаружены в овраге накануне, мальчик умер до приезда "скорой"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Девочка, пострадавшая от обморожения в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области, находится в критическом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пятилетнего ребенка перевезли в больницу Саратова. Девочка сейчас находится в реанимации. Врачи делают все для спасения ее жизни. Пока никаких прогнозов дать невозможно", - сказал собеседник агентства.

Накануне в овраге у села Прокудино были обнаружены двое раздетых детей в одних кофтах, без верхней одежды. Восьмилетний мальчик умер еще до прибытия скорой помощи, а пятилетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована.

В РоссииВ Саратовской области маленьких детей нашли раздетыми в сугробеЧитать подробнее

Против матери брата и сестры возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и о покушении на убийство детей.

По версии следствия, накануне утром 43-летняя женщина, рассердившись на детей за непослушание, "шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни". После этого она вынесла детей на улицу и оставила в овраге неподалеку от дома, после чего уехала.

Полицейские нашли женщину в Энгельсе Саратовской области и доставили в следственный отдел СК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

На учете как неблагополучная семья не состояла.

Саратовская область Прокудино

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Более 97% одиннадцатиклассников получили "зачет" за итоговое сочинение

Спасатели в море возле Сахалина начали поиски пропавшего с судна матроса

Спасатели в море возле Сахалина начали поиски пропавшего с судна матроса

В Улан-Удэ из-за возгорания на ТЭЦ-1 объявили режим ЧС

Итоги года: 2021

Путин на большой пресс-конференции подведет политические итоги года

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

Пандемия коронавируса

Глава ФМБА заявила, что препарат МИР-19 подходит для борьбы со всеми мутациями COVID-19

Ректор казанского университета Гафуров арестован на два месяца

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о скрытых проблемах законопроекта о QR-кодах на транспорте

Песков сообщил о скрытых проблемах законопроекта о QR-кодах на транспорте
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });