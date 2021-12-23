РФ и Китай запустили проекты по совместному созданию вооружения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ и Китай вместе разрабатывают отдельные высокотехнологичные виды вооружений, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг..

"Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации: и по самолетам, и по вертолетам", - отметил Путин.

По его словам, армии двух стран проводят совместные учения, Вооруженные силы проводят патрулирование на море и в воздухе.

"Эта напряженная ежедневная работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу", - сказал Путин.

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