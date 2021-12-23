Суд закрыл дело о превышении полномочий в отношении экс-главы Волгодонска

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Волгодонский районный суд (Ростовская область) прекратил уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего главы Волгодонска Виктора Мельникова, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело прекращено из-за истечения срока давности преследования.

Бывший глава администрации Волгодонска Виктор Мельников стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году он заключил с подрядчиком муниципальные контракты на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в котором квартиры предназначались для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на имеющиеся в доме нарушения строительных норм, он подписал акты приема-передачи квартир.

При этом нарушения при строительстве привели к прорыву и затоплению подполья сточными водами, образованию плесени и грибка на деревянных конструкциях технического подполья и стенах, а нарушения в части монтажа электрокабельной системы при коротком замыкании могли привести к возгоранию деревянных несущих строительных конструкций.

До этого Волгодонский районный суд Ростовской области признал Мельникова виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на четыре года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на двухлетний срок.