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Госкомиссия предложила вдвое увеличить сумму туристического кэшбэка для дальневосточников

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт", которую возглавляет губернатор Приморья Олег Кожемяко, инициирует увеличение максимальной суммы выплат по программе туристического кэшбэка для дальневосточников, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Возглавляемая главой Приморья комиссия Госсовета направила в правительство РФ предложение увеличить максимальную сумму выплаты по программе "туристического кэшбэка" до 40 тыс. рублей для жителей дальневосточных регионов. Напомним, что сейчас участники программы могут претендовать на возврат 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также предлагается продлить действие программы детского туристического кэшбэка.

"С этого года была введена практика "детского кэшбэка", когда родителям возмещалась часть средств за отдых детей в летних лагерях. Со следующего года мы просим продлить эти программы, закрепить их на трехлетний период", - цитирует пресс-служба слова Кожемяко.

Также на заседании комиссии рассматривалось предложение о том, чтобы программа "Безопасные качественные дороги" включала и средства на объекты туризма.

"Например, в 2022 году за счет средств краевого бюджета будет реконструирована автодорога Душкино - Ливадия, это около 500 млн рублей. Но у нас есть еще масса дорог, ведущих к туристическим объектам, побережью моря, которые требуют внимания. Считаем, что это направление тоже надо включать в мероприятия по развитию туризма", - добавил губернатор.

Дальний Восток Комиссия Госсовета

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