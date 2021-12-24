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Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в центре Ижевска

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пожара в 14-этажном доме в центре Ижевска в ночь на пятницу, в результате которого погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Удмуртии.

"По предварительным данным, погибли два человека - мужчины 86 и 36 лет", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности").

Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии сообщает, что информация о возгорании в многоквартирном жилом доме в Ижевске по ул. Наговицына поступила от очевидца в 1:14 (по московском времени).

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (спустя 5 минут с момента сообщения) происходило горение балкона на 8 этаже жилого дома открытым пламенем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3:53 (по московском времени) ранг вызова был повышен до третьего. Пожар был локализован в 4:41 (по московском времени). К тушению привлекались 120 человек и 31 единица техники.

"Спасенные и эвакуированные жители дома 40 взрослых и 7 детей размещены в пункте временного размещения в гостинице", - говорится также в сообщении.

Удмуртия Ижевск

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