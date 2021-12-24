Главред "Новой газеты" перевел часть Нобелевской премии в детский хоспис

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов перевел 5 млн рублей из полученной им Нобелевской премии мира детскому хоспису "Дом с маяком", заявила в пятницу учредитель благотворительного фонда Лидия Мониава.

Об этом говорится в сообщении Мониавы в фейсбуке. По ее словам, "на эти деньги мы будем забирать неизлечимо больных детей из интернатов и поддерживать тех, кто все еще остается там, за забором системы ДДИ (детский дом-интернат - ИФ) и ПНИ (психоневрологический интернат - ИФ)".

"Это огромная ответственность - тратить Нобелевскую премию. И очень большая надежда - что когда-то система пожизненного содержания инвалидов в стационарных учреждениях в России должна перестать существовать!" - добавила Мониава.

Муратов стал первым российским журналистом - лауреатом Нобелевской премии мира, а также первым гражданином России, удостоившимся этой награды. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марей Рессой. Согласно решению Норвежского нобелевского комитета, они удостоились этой премии "за их усилия по защите свободы слова, которая является условием для демократии и прочного мира".

21 октября Муратов сообщил, куда будут направлены средства от полученной премии. "Хочу сказать, что деньги поделены - фонд "Круг добра". Больше того, мы рассчитываем, что наш скромный вклад приведет к тому, что мы обратим внимание, что в фонде "Круг добра" дети до 18 лет, а с 18 лет они остаются уже без помощи - спасибо, мы тебя спасали, а теперь прощай. И мы рассчитываем, что фонд "Круг добра" расширит свой мандат", - сказал Муратов в рамках международного клуба "Валдай".

Он сообщил, что средства также будут направлены в детский хоспис "Дом с маяком", в первый московский хоспис "Вера", фонд "Подари жизнь", на финансирование премии Анны Политковской и в фонд медицинской помощи работникам СМИ.

Муратов подчеркнул, что постарается, чтобы присужденная ему Нобелевская премия была полезна для людей.