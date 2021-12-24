СК начал проверку после ТВ-сюжета о жестоком обращении с детьми в Удмуртии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Управление СКР по Удмуртии выясняет обстоятельства жестокого обращения с детьми в городе Сарапуле после выхода сюжета на федеральном телеканале, сообщает пресс-служба управления в пятницу.

"По данным проверки, житель Сарапула допускал факты жестокого обращения со своими малолетними внуками и племянниками", - говорится в сообщении.

Сюжет, в котором рассказывалось об этих фактах, вышел накануне на одном из федеральных каналов. Родственники сообщали, что мужчина бил детей ремнем и пытался душить, на что сам он отвечал, что делал это в воспитательных целях или играл.